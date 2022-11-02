На Волині директор благодійного фонду під виглядом «волонтерів» відправив за кордон 238 ухилянтів

Сприяв у переправленні за кордон 238 ухилянтів - на Волині повідомили про підозру директору благодійного фонду.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Директору одному з волинських благодійних фондів повідомили про підозру у службовому підробленні та сприянні в незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон (ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України).За даними слідства, підозрюваний видавав офіційні листи із неправдивими відомостями про «волонтерів» фонду, які виїжджатимуть з України по гуманітарну допомогу.Це забезпечувало безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків.Таким чином в умовах правового режиму воєнного стану в Україні було організувано переправлення 238 осіб, які в Україну не повернулися.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.