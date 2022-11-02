На Волині директор благодійного фонду під виглядом «волонтерів» відправив за кордон 238 ухилянтів

На Волині директор благодійного фонду під виглядом «волонтерів» відправив за кордон 238 ухилянтів
Сприяв у переправленні за кордон 238 ухилянтів - на Волині повідомили про підозру директору благодійного фонду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Директору одному з волинських благодійних фондів повідомили про підозру у службовому підробленні та сприянні в незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон (ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний видавав офіційні листи із неправдивими відомостями про «волонтерів» фонду, які виїжджатимуть з України по гуманітарну допомогу.

Це забезпечувало безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Таким чином в умовах правового режиму воєнного стану в Україні було організувано переправлення 238 осіб, які в Україну не повернулися.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



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Теги: благодійний фонд, підозра
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Коментарі 1
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Всі все знають.Нічого не приховати в сучасному світі.Ці виродки не повинні думати навіть,що вони повернуться назад.Бо відразу на нари.А цей діяч має сидіти в буцигарні довго,його там зустрінуть "з обіймами".
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