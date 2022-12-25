Директорку ліцею у Луцькому районі покарали за корупцію





Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду від 22 березня 2023 року,



Директорка Дубищенського ліцею Рожищенської міської ради Тетяна Дмитренко, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів міську раду.



В судовому засіданні посадовиця свою вину в інкримінованих їй адміністративних правопорушеннях визнала повністю та щиро розкаялась у вчиненому. Вказала, що обізнана із вимогами Закону України «Про запобігання корупції», однак в силу своєї зайнятості забула про необхідність повідомляти уповноважений орган про наявність реального конфлікту інтересів.



Суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директорку закладу освіти у Луцькому районі покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією. Вона влаштувала на роботу сестру, дочку і невістку, а також преміювала їх, не повідомивши відповідні інстанції про конфлікт інтересів.Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду від 22 березня 2023 року, пише ВСН.Директорка Дубищенського ліцею Рожищенської міської ради, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів міську раду.В судовому засіданні посадовиця свою вину в інкримінованих їй адміністративних правопорушеннях визнала повністю та щиро розкаялась у вчиненому. Вказала, що обізнана із вимогами Закону України «Про запобігання корупції», однак в силу своєї зайнятості забула про необхідність повідомляти уповноважений орган про наявність реального конфлікту інтересів.Суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.

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