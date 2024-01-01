На війні загинув сапер з Волині Павло Лукашук





Страшна звістка прийшла у Забродівську громаду.



"З глибоким сумом сповіщаємо про втрату іще одного жителя нашої громади... 21 травня на полі бою загинув житель села Видраниця, старший сапер, молодший сержант Лукашук Павло Васильович, 1985 р.н. Схиляємо голови перед вічним подвигом Героя. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла і вічна пам'ять", - йдеться у повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна-захисника.

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