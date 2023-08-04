Луцька журналістка пройшла марафон, щоб зібрати гроші на FPV-дрони для воїнів. ВІДЕО

Еля Коротинська подолала 37 кілометрів пішого марафону у день свого 37-го дня народження, щоби зібрати гроші на 37 FPV-дронів для 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.



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Зі слів Елі Коротинської, у день свого народження хотіла привернути увагу громадськості до збору грошей на дрони для волинської бригади.



"Символічно просто ми проходимо 37 км пішки та збираємо 555 тисяч на FPV-дрони, які будуть доставлені нашим волинським літунам. FPV-дрони на сьогодні — це розхідний матеріал, як сірники в коробці: вони потрібні, бо роблять багато бавовни", — сказала журналістка.



Волонтерка каже, що збір на дрони відкрили за тиждень до пішого марафону, а станом на обідню пору 21 травня волонтерам вдалося зібрати 180 тисяч гривень.



"Під час марафону кілька людей зупинялося, їхали машинами: "Ми чули про твою ідею, твою ініціативу". І просто під час прямого ефіру мені півтори тисячі гривень хлопчина тицьнув. Поцьомав мене в щоку і полетів", — розповіла ініціаторка марафону.



Стартувала волонтерка о 5:00 від садиби Липинських у селі Затурці Володимирського району. Підготовка, зазначила волонтерка, розпочалася за декілька тижнів до початку марафону. З її слів, від її дому до офісу, де працює, орієнтовно 7 кілометрів, котрі щодня долала пішки.



"Робили десь 7 чи 8 зупинок, таких перевалів, щоб розім’яти ноги, попити води, легкий перекус — банан або батончик енергетичний. Долати не скажу, що важко, я розраховувала, що це буде набагато важче для мене. Мала певні проблеми з кульшовим суглобом, давня травма, але разом із тим вилізли три спинні грижі", — сказала лучанка.



Син лучанки Данило Коротинський розповів, що мама кожного дня старається для військових та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Школяр розповів, що також вирішив долучитися до пішого марафону, щоб прискорити перемогу.



Лучанка Еля Коротинська займається волонтерством із 2014 року: проводить різноманітні збори на потреби військових та їздить на передову. З її слів, це — її перший піший марафон.



"Близько 50 поїздок за час повномасштабного вторгнення, напевно навіть більше. Квадрокоптери, старлінки, генератори, зарядні станції ну і про іншу гуманітарну допомогу я вже мови не веду. Намагаємося максимально пакувати всі машини", — зазначила волонтерка.



Долучилися до пішого марафону небайдужі волиняни, колеги журналістки та активісти ГО "Автомайдан". "Я би кожен день ходив, аби була ціль досягнута, і рекомендую кожному долучатися до таких заходів, бо не забуваємо, що воїни потребують нашої допомоги", — сказав учасник громадської організації Віталій Бардовський.



Тривав UNO-марафон понад 10 годин. Зі слів Елі Коротинської, під час акції люди задонатили на військо 200 тисяч гривень, збір коштів для 100-ї ОМБр продовжать.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська журналістка й волонтеркаподолала 37 кілометрів пішого марафону у день свого 37-го дня народження, щоби зібрати гроші на 37 FPV-дронів для 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.Про це повідомляє Суспільне. Зі слів Елі Коротинської, у день свого народження хотіла привернути увагу громадськості до збору грошей на дрони для волинської бригади."Символічно просто ми проходимо 37 км пішки та збираємо 555 тисяч на FPV-дрони, які будуть доставлені нашим волинським літунам. FPV-дрони на сьогодні — це розхідний матеріал, як сірники в коробці: вони потрібні, бо роблять багато бавовни", — сказала журналістка.Волонтерка каже, що збір на дрони відкрили за тиждень до пішого марафону, а станом на обідню пору 21 травня волонтерам вдалося зібрати 180 тисяч гривень."Під час марафону кілька людей зупинялося, їхали машинами: "Ми чули про твою ідею, твою ініціативу". І просто під час прямого ефіру мені півтори тисячі гривень хлопчина тицьнув. Поцьомав мене в щоку і полетів", — розповіла ініціаторка марафону.Стартувала волонтерка о 5:00 від садиби Липинських у селі Затурці Володимирського району. Підготовка, зазначила волонтерка, розпочалася за декілька тижнів до початку марафону. З її слів, від її дому до офісу, де працює, орієнтовно 7 кілометрів, котрі щодня долала пішки."Робили десь 7 чи 8 зупинок, таких перевалів, щоб розім’яти ноги, попити води, легкий перекус — банан або батончик енергетичний. Долати не скажу, що важко, я розраховувала, що це буде набагато важче для мене. Мала певні проблеми з кульшовим суглобом, давня травма, але разом із тим вилізли три спинні грижі", — сказала лучанка.Син лучанки Данило Коротинський розповів, що мама кожного дня старається для військових та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Школяр розповів, що також вирішив долучитися до пішого марафону, щоб прискорити перемогу.Лучанка Еля Коротинська займається волонтерством із 2014 року: проводить різноманітні збори на потреби військових та їздить на передову. З її слів, це — її перший піший марафон."Близько 50 поїздок за час повномасштабного вторгнення, напевно навіть більше. Квадрокоптери, старлінки, генератори, зарядні станції ну і про іншу гуманітарну допомогу я вже мови не веду. Намагаємося максимально пакувати всі машини", — зазначила волонтерка.Долучилися до пішого марафону небайдужі волиняни, колеги журналістки та активісти ГО "Автомайдан". "Я би кожен день ходив, аби була ціль досягнута, і рекомендую кожному долучатися до таких заходів, бо не забуваємо, що воїни потребують нашої допомоги", — сказав учасник громадської організації Віталій Бардовський.Тривав UNO-марафон понад 10 годин. Зі слів Елі Коротинської, під час акції люди задонатили на військо 200 тисяч гривень, збір коштів для 100-ї ОМБр продовжать.

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