Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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