Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня
Сьогодні, 20:00
Міноборони замовило «мавіки» для ЗСУ на 1 мільярд
Сьогодні, 19:00
Вже 3 тисячі в’язнів попросилися до ЗСУ на контракт
Сьогодні, 18:38
Поліція благає допомогти: на Волині зникла 92-річна бабуся
Сьогодні, 18:15