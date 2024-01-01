Волинські воїни підняли на Донеччині оновлений стяг бригади. ФОТО

Волинські воїни підняли на Донеччині оновлений стяг бригади. ФОТО
100-та окрема механізована бригада презентувала новий мотиваційний прапор, котрий змінили через приналежність ОМБр до Сухопутних військ ЗСУ.

Неофіційний стяг розгорнули неподалік лінії бойового зіткнення на Донеччині, де зараз бригада виконує завдання, - про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресофіцера бригади Сергія Хомінського.

З його слів, у розпорядженні бійців цей прапор уже декілька тижнів, однак презентувати його на загал вирішили 21 травня.

"В основі мотиваційного прапора лежить новий нарукавний знак бригади (його ще називають "шевроном" і носять на лівому рукаві польової куртки чи кітеля). На нарукавному знаку старого зразка ще була "прописана" приналежність до Сил ТрО — це сині зубчики. Також на новому мотиваційному прапорі змінилася кольористика башти", — сказав пресофіцер.
Волинські воїни підняли на Донеччині оновлений стяг бригади. ФОТО

Бійці волинської бригади підняли на Донеччині новий мотиваційний прапор
Оновлений мотиваційний прапор 100-ї ОМБр, травень 2024 року. 100 окрема механізована бригада
На новому прапорі, розповів Сергій Хомінський, розташований геральдичний символ Волині — це срібний хрест на червоному тлі, у центрі — щит із зображенням сталевої В’їзної вежі Луцького замку на тлі кольору "степ" (світло-оливковий), що вказує на Сухопутні війська.

"Над мотиваційним прапором працювали професійні дизайнери. Ми проводили консультації з головним художником Збройних сил України Олексою Руденком і розробником айдентики ЗСУ Тарасом Іщиком. Окрім того, відбувалося обговорення всередині бригади й у підсумку отримали такий результат", — додав пресофіцер бригади.

За 100 метрів від ворожих позицій на Донеччині тероборонівці розгорнули прапор Волині

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Теги: 100 ОМБр, Волинь, Донеччина, війна, прапор
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