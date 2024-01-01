Англієць йшов пішки понад 8 днів, щоб долучитися до ЗСУ
Сьогодні, 01:15
Іноземець через бажання долучитися до лав Збройних сил України йшов пішки понад 8 днів.
Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.
8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд знадобилося англійцю Маркусу Сміту аби пішки здолати шлях від Будапешта до Ужгорода щоб стати в стрій Збройних Сил України.
«Я з Манчестера, - каже Маркус, - Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється по всьому світу на телебаченні. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль путін не хоче миру і я віддчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні. Він захоче більше і більше, і це може призвести до Третьої світової війни, в якій він буде як Гітлер. Він продовжить ходити з країни до країни, кажучи: «Я хочу це і це! І це мої правила!» Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світової війни».
В розмові Маркус згадує Другу Світову, в якій його рідна Велика Британія вистояла і зберегла свободу завдяки допомозі інших країн.
«Але якби не ті хлопці, які пішли вперед, ми б програли ту війну. Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті і це буде дуже погано для всіх. Висловлюю повагу всім, хто зараз в армії і сподіваюся, що чоловіки, які ще вагаються чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію. Ми тут, щоби запобігти втратам життів в майбутньому.
Glory to Ukraine! Героям слава!".
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Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.
8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд знадобилося англійцю Маркусу Сміту аби пішки здолати шлях від Будапешта до Ужгорода щоб стати в стрій Збройних Сил України.
«Я з Манчестера, - каже Маркус, - Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється по всьому світу на телебаченні. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль путін не хоче миру і я віддчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні. Він захоче більше і більше, і це може призвести до Третьої світової війни, в якій він буде як Гітлер. Він продовжить ходити з країни до країни, кажучи: «Я хочу це і це! І це мої правила!» Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світової війни».
В розмові Маркус згадує Другу Світову, в якій його рідна Велика Британія вистояла і зберегла свободу завдяки допомозі інших країн.
«Але якби не ті хлопці, які пішли вперед, ми б програли ту війну. Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті і це буде дуже погано для всіх. Висловлюю повагу всім, хто зараз в армії і сподіваюся, що чоловіки, які ще вагаються чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію. Ми тут, щоби запобігти втратам життів в майбутньому.
Glory to Ukraine! Героям слава!".
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