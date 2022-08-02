У всіх ТЦК та СП працює електронна черга
Сьогодні, 03:41
Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП для оновлення даних.
Сервіс вже працює у всіх ТЦК та СП України в тестовому режимі, - повідомляють у міністерстві.
«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час», – відзначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Швидко розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.
Для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сервіс вже працює у всіх ТЦК та СП України в тестовому режимі, - повідомляють у міністерстві.
«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час», – відзначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Швидко розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.
Для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У всіх ТЦК та СП працює електронна черга
Сьогодні, 03:41
Англієць йшов пішки понад 8 днів, щоб долучитися до ЗСУ
Сьогодні, 01:15
22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські воїни підняли на Донеччині оновлений стяг бригади. ФОТО
21 травень, 23:21