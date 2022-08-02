У всіх ТЦК та СП працює електронна черга

У всіх ТЦК та СП працює електронна черга
Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП для оновлення даних.

Сервіс вже працює у всіх ТЦК та СП України в тестовому режимі, - повідомляють у міністерстві.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час», – відзначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

​Швидко розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.

​Для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: електронна черга, ТЦК, війна, повістки, ЗСУ
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