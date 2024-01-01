Брати з Волині стали чемпіонами України із французького боксу
Сьогодні, 07:32
Днями відбувся чемпіонат України із французького боксу (Сават). У змаганнях брали участь вихованці спортивного клубу «Воїн».
Про це повідомляє тренер Андрій Зінчук.
Волинь та спортивний клуб «Воїн» на змаганнях представляли уродженці села Деревок з Любешівщини.
У результаті запеклих поєдинків у своїх вагових та вікових категоріях брати Іван та Юрій Пасичі упевнено вибороли золоті медалі.
Також чемпіоном України став ще один вихованець СК «Воїн» Андрій Місюк.
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Про це повідомляє тренер Андрій Зінчук.
Волинь та спортивний клуб «Воїн» на змаганнях представляли уродженці села Деревок з Любешівщини.
У результаті запеклих поєдинків у своїх вагових та вікових категоріях брати Іван та Юрій Пасичі упевнено вибороли золоті медалі.
Також чемпіоном України став ще один вихованець СК «Воїн» Андрій Місюк.
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