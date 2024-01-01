Відключення світла на Волині сьогодні плануються після 18:00
Сьогодні, 08:51
Із 07:00 до 18:00 сьогодні, 22 травня, на Волині не планується дія погодинних графіків відключення електроенергії.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 22 травня з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Відповідно, із 07:00 до 18:00 графіки застосовуватись не будуть.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням.
Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 22 травня з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Відповідно, із 07:00 до 18:00 графіки застосовуватись не будуть.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням.
Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.
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