Відключення світла на Волині сьогодні плануються після 18:00

Із 07:00 до 18:00 сьогодні, 22 травня, на Волині не планується діяПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа його словами, НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 22 травня з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.Відповідно, із 07:00 до 18:00 графіки застосовуватись не будуть.Ознайомитись із графіками можна заЕнергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.