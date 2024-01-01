Ветерани з Волині отримали нагороди від президента і Міноборони

Ветерани з Волині отримали нагороди від президента і Міноборони
За захист України троє ветеранів із Волині отримали відзнаки президента та Міністерства оборони.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний ТЦК і СП.

У Рожищі представники другого відділу Луцького РТЦК та СП і Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук вручили державні нагороди ветеранам війни – відзнаки президента України «За оборону України» та відзнаку Міністерства оборони України «За поранення».

Відзнакою президента України «За оборону України» нагородили Віктора Ладчука та Леоніда Клімішина з Навоза.

Відомчою відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» нагороджений рожищанин Володимир Пачковський.


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Теги: нагорода, війна
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