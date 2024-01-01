Ветерани з Волині отримали нагороди від президента і Міноборони
Сьогодні, 09:26
За захист України троє ветеранів із Волині отримали відзнаки президента та Міністерства оборони.
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний ТЦК і СП.
У Рожищі представники другого відділу Луцького РТЦК та СП і Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук вручили державні нагороди ветеранам війни – відзнаки президента України «За оборону України» та відзнаку Міністерства оборони України «За поранення».
Відзнакою президента України «За оборону України» нагородили Віктора Ладчука та Леоніда Клімішина з Навоза.
Відомчою відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» нагороджений рожищанин Володимир Пачковський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний ТЦК і СП.
У Рожищі представники другого відділу Луцького РТЦК та СП і Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук вручили державні нагороди ветеранам війни – відзнаки президента України «За оборону України» та відзнаку Міністерства оборони України «За поранення».
Відзнакою президента України «За оборону України» нагородили Віктора Ладчука та Леоніда Клімішина з Навоза.
Відомчою відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» нагороджений рожищанин Володимир Пачковський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили по дитсадку в центрі міста на Харківщині
Сьогодні, 10:02
Нова втрата: на фронті поліг волинянин Юрій Степанченко
Сьогодні, 09:30
Ветерани з Волині отримали нагороди від президента і Міноборони
Сьогодні, 09:26
В аварію в Луцьку потрапило навчальне авто
Сьогодні, 09:09
Відключення світла на Волині сьогодні плануються після 18:00
Сьогодні, 08:51