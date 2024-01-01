Нова втрата: на фронті поліг волинянин Юрій Степанченко
Сьогодні, 09:30
Із фронту до Нововолинської громади надійшла сумна звістка про загибель військовослужбовця Юрія Степанченка.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
З його слів, сумна новина надійшла з фронту.
18 травня в Харківській області загинув наш Захисник Юрій Степанченко, 1980 року народження. Житель Нововолинська.
«Висловлюю щирі співчуття сімʼї і побратимам. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Нововолинський міський голова.
Інформація щодо прощання та похорону буде згодом.
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Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
З його слів, сумна новина надійшла з фронту.
18 травня в Харківській області загинув наш Захисник Юрій Степанченко, 1980 року народження. Житель Нововолинська.
«Висловлюю щирі співчуття сімʼї і побратимам. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Нововолинський міський голова.
Інформація щодо прощання та похорону буде згодом.
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