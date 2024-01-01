Нова втрата: на фронті поліг волинянин Юрій Степанченко

Нова втрата: на фронті поліг волинянин Юрій Степанченко
Із фронту до Нововолинської громади надійшла сумна звістка про загибель військовослужбовця Юрія Степанченка.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

З його слів, сумна новина надійшла з фронту.

18 травня в Харківській області загинув наш Захисник Юрій Степанченко, 1980 року народження. Житель Нововолинська.

Нова втрата: на фронті поліг волинянин Юрій Степанченко


«Висловлюю щирі співчуття сімʼї і побратимам. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Нововолинський міський голова.

Інформація щодо прощання та похорону буде згодом.

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Теги: загиблі, війна
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