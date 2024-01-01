Нова втрата: на фронті поліг волинянин Юрій Степанченко

Юрія Степанченка.



Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



З його слів, сумна новина надійшла з фронту.



18 травня в Харківській області загинув наш Захисник Юрій Степанченко, 1980 року народження. Житель Нововолинська.







«Висловлюю щирі співчуття сімʼї і побратимам. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Нововолинський міський голова.



Інформація щодо прощання та похорону буде згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із фронту до Нововолинської громади надійшла сумна звістка про загибель військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський головаЗ його слів, сумна новина надійшла з фронту.18 травня в Харківській області загинув наш Захисник Юрій Степанченко, 1980 року народження. Житель Нововолинська.«Висловлюю щирі співчуття сімʼї і побратимам. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Нововолинський міський голова.Інформація щодо прощання та похорону буде згодом.

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