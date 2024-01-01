Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Турука

Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Турука
У Ратнівській громаді на Волині сьогодні, 22 травня, зустрічатимуть «на щиті» Героя Сергія Турука.

Про це у фейсбуці повідомила Ратнівська громада.

У селищній раді звернулися до жителів та гостей Ратнівської громади.

Сьогодні, 22 травня, орієнтовно о 12:00 додому «на щиті» повертається захисник Турук Сергій Владиславович (29.03.2000 р.н.), житель селища міського типу Заболоття.

Скорботний кортеж слідуватиме за маршрутом Ратне-Заболоття.

«Просимо гідно зустріти нашого Героя», - закликали в селищній раді.

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Теги: загиблі, війна
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