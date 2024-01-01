Росіяни вдарили по дитсадку в центрі міста на Харківщині

Росіяни вдарили по дитсадку в центрі міста на Харківщині
Російські загарбники завдали удару по центральній частині Чугуєва, що у Харківській області.

Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами посадовця, сьогодні, 22 травня, вночі, окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва.

За попередніми даними, надійшла інформація про поранену 21-річну жінку.

Пошкоджено дитячий садок.

Огляд триває.

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Теги: обстріл, росія
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