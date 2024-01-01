Росіяни вдарили по дитсадку в центрі міста на Харківщині

загарбники завдали удару по центральній частині Чугуєва, що у Харківській області.



Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За словами посадовця, сьогодні, 22 травня, вночі, окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва.



За попередніми даними, надійшла інформація про поранену 21-річну жінку.



Пошкоджено дитячий садок.



Огляд триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російськіпо центральній частині Чугуєва, що у Харківській області.Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.За словами посадовця, сьогодні, 22 травня, вночі, окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва.За попередніми даними, надійшла інформація про поранену 21-річну жінку.Пошкоджено дитячий садок.Огляд триває.

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