Росіяни вдарили по дитсадку в центрі міста на Харківщині
Сьогодні, 10:02
Російські загарбники завдали удару по центральній частині Чугуєва, що у Харківській області.
Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами посадовця, сьогодні, 22 травня, вночі, окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва.
За попередніми даними, надійшла інформація про поранену 21-річну жінку.
Пошкоджено дитячий садок.
Огляд триває.
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Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами посадовця, сьогодні, 22 травня, вночі, окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва.
За попередніми даними, надійшла інформація про поранену 21-річну жінку.
Пошкоджено дитячий садок.
Огляд триває.
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