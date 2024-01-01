Виправдовував рф у пункті тримання іноземців: на Волині судили росіянина
Сьогодні, 10:30
У Ківерцівському районному суді за обвинуваченням у пропаганді війни і виправдовуванні збройної агресії рф судили громадянина росії.
Як йдеться у вироку суду, уродженця міста Новий Уренгой Тюменської області затримали у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців, де він був за рішенням міграційної служби, пише Суспільне.
З матеріалів справи відомо, що в листопаді 2023 року росіянин намагався переконати інших іноземців, які перебували у тимчасовому пункті перебування, схилитися до проросійської позиції, виправдовував вторгнення і повторював, що "тільки збройний удар по території України матиме позитивний результат".
До рішення суду обвинувачений перебував у Луцькому слідчому ізоляторі. У квітні 2024 року чоловік уклав зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.
Зрештою суд визнав росіянина винним і присудив йому позбавлення волі строком на один рік. Також засуджений має сплатити у дохід держави судові витрати, пов`язані із проведенням лінгвістичної і семантичної експертиз — 11 737 гривень.
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Як йдеться у вироку суду, уродженця міста Новий Уренгой Тюменської області затримали у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців, де він був за рішенням міграційної служби, пише Суспільне.
З матеріалів справи відомо, що в листопаді 2023 року росіянин намагався переконати інших іноземців, які перебували у тимчасовому пункті перебування, схилитися до проросійської позиції, виправдовував вторгнення і повторював, що "тільки збройний удар по території України матиме позитивний результат".
До рішення суду обвинувачений перебував у Луцькому слідчому ізоляторі. У квітні 2024 року чоловік уклав зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.
Зрештою суд визнав росіянина винним і присудив йому позбавлення волі строком на один рік. Також засуджений має сплатити у дохід держави судові витрати, пов`язані із проведенням лінгвістичної і семантичної експертиз — 11 737 гривень.
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