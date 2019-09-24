Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату





Про цю історію давно усі забули, але її пригадав та розповів журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost луцький краєзнавець та історик Олександр Котис. Ось як все було…



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У 1795 році австрійський кордон пролягав за 50 км від Луцька. Місто вважалося стратегічним для оборони, тож усе століття тут квартирувалися військові, а на маневри і паради до міста понад два десятки разів приїжджали різні російські імператори.



Військові ХІХ століття були насправді рушійною силою, яка зумовлювала розвиток Луцька в різних аспектах. Луцьк був містом базування трьох полків: Камчатський 44 піхотний, Охотський 43 піхотний та Ізюмський 11 гусарський. З гусарами пов’язано кілька міських легенд, які сьогодні давно забуті, але на початку ХХ століття ще ходили з уст в уста й так були записані зі слів старожилів вже значно пізніше. Одна із них пов’язана з пивом Шнайдерів.



Прямо біля броварні, понад Києво-Брестським шосе, працював пивний бар Шнайдерів. А напроти, через дорогу, були будівлі, в яких квартирувалися гусари. Зайве казати, що цей бар був їхнім улюбленим місцем. Якось гусари Ізюмського полку дізналися, що полковник збирається здійснити раптову нічну перевірку. Але він проживав в іншій частині Луцька і спочатку йому треба було проїхати Красненським мостом (міст на теперішній вулиці Ковельській).



Виставлена нічна сторожа мала пильнувати нічну карету і системою оповіщення негайно повідомити тих гусар, які не ночували в казармах. Стояв липень, тепла ніч манила розслабитися. Шнайдер звик гусарам не відмовляти, тож і цього разу він затримав своїх працівників, щоб ті наливали гусарам пиво за шинквасом.



Але сторожа замість того, щоб пильнувати карету полковника, добряче похмелилася у Шнайдера і помітила карету надто пізно. Замість тихого сповіщення солдати варти стали галасувати на півміста в паніці. Тоді не один лучанин бачив, як інші гусари в самих підштаниках бігли сусідніми нічними вулицями, поспішаючи в казарми. Про ті події ще довго ходили чутки.



Нині на цьому ж місці працює Луцький спиртогорілчаний завод, який після здобуття Україною незалежності отримав можливість показати свою власну ідентичність, міцний характер, давню історію, духовну спадщину та традиції українського народу всьому світу.



Сьогодні



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ми вже розповідали, що історія появи Луцького спиртогорілчаного комбінату тягнеться коренями у глибоке ХІХ століття . Тоді на місці цього сучасного підприємства, розташованого в мікрорайоні Красне, була броварня родини Шнайдерів. Прямо біля неї працював пивний бар, де дуже полюбляли відпочивати гусари. Саме з ними пов’язана одна давня легенда.Про цю історію давно усі забули, але її пригадав та розповів журналістамлуцький краєзнавець та історик. Ось як все було…У 1795 році австрійський кордон пролягав за 50 км від Луцька. Місто вважалося стратегічним для оборони, тож усе століття тут квартирувалися військові, а на маневри і паради до міста понад два десятки разів приїжджали різні російські імператори.Військові ХІХ століття були насправді рушійною силою, яка зумовлювала розвиток Луцька в різних аспектах. Луцьк був містом базування трьох полків: Камчатський 44 піхотний, Охотський 43 піхотний та Ізюмський 11 гусарський. З гусарами пов’язано кілька міських легенд, які сьогодні давно забуті, але на початку ХХ століття ще ходили з уст в уста й так були записані зі слів старожилів вже значно пізніше. Одна із них пов’язана з пивом Шнайдерів.Прямо біля броварні, понад Києво-Брестським шосе, працював пивний бар Шнайдерів. А напроти, через дорогу, були будівлі, в яких квартирувалися гусари. Зайве казати, що цей бар був їхнім улюбленим місцем. Якось гусари Ізюмського полку дізналися, що полковник збирається здійснити раптову нічну перевірку. Але він проживав в іншій частині Луцька і спочатку йому треба було проїхати Красненським мостом (міст на теперішній вулиці Ковельській).Виставлена нічна сторожа мала пильнувати нічну карету і системою оповіщення негайно повідомити тих гусар, які не ночували в казармах. Стояв липень, тепла ніч манила розслабитися. Шнайдер звик гусарам не відмовляти, тож і цього разу він затримав своїх працівників, щоб ті наливали гусарам пиво за шинквасом.Але сторожа замість того, щоб пильнувати карету полковника, добряче похмелилася у Шнайдера і помітила карету надто пізно. Замість тихого сповіщення солдати варти стали галасувати на півміста в паніці. Тоді не один лучанин бачив, як інші гусари в самих підштаниках бігли сусідніми нічними вулицями, поспішаючи в казарми. Про ті події ще довго ходили чутки.Нині на цьому ж місці працює Луцький спиртогорілчаний завод, який після здобуття Україною незалежності отримав можливість показати свою власну ідентичність, міцний характер, давню історію, духовну спадщину та традиції українського народу всьому світу.Сьогодні Ukrainian Spirit рухається в ногу із часом, застосовуючи передові технології у виробництві: Single Water (єдина вода) для виробництва спирту та горілки, спирти класу “Люкс”, органічну сировину, що відповідає міжнародним стандартам.

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