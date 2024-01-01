Синоптики попередили волинян про небезпечний вітер
Сьогодні, 11:04
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центр.
Синоптики попередили, що до кінця доби 22 травня в Луцьку та по області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центр.
Синоптики попередили, що до кінця доби 22 травня в Луцьку та по області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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