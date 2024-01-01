Синоптики попередили волинян про небезпечний вітер

небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центр.



Синоптики попередили, що до кінця доби 22 травня в Луцьку та по області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження проПро це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центр.Синоптики попередили, що до кінця доби 22 травня в Луцьку та по області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

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