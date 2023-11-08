У Луцьку затримали 43-річного злодія

У Луцьку затримали 43-річного злодія
У Луцьку оперативники затримали 43-річного чоловіка за підозрою у вчиненні крадіжок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 21 травня, до поліції звернувся 37-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з горища його будинку, пошкодивши навісний замок, викрали системний блок.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 43-річний лучанин.

Окрім того, поліцейські встановили, що в цей день зловмисник викрав з іншого будинку, належного 63-річному лучанину велосипед та обікрав його автомобіль, який знаходився поблизу будинку.

Викрадені речі поліцейські вилучили. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перевіряється на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, поліція, злодій
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