Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили

російського удару по Донеччині загинуло подружжя, їхній 10-річний син поранений.



Про це у телеграмі повідомляє МВС.



Загиблих деблокували з-під руїн їхнього будинку у селі Ріг, розташованого поблизу Покровська.



Серед поранених також 24-річний місцевий мешканець, якого госпіталізували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідокпо Донеччині загинуло подружжя, їхній 10-річний син поранений.Про це у телеграмі повідомляє МВС.Загиблих деблокували з-під руїн їхнього будинку у селі Ріг, розташованого поблизу Покровська.Серед поранених також 24-річний місцевий мешканець, якого госпіталізували.

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