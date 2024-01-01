Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили
Сьогодні, 11:43
Внаслідок російського удару по Донеччині загинуло подружжя, їхній 10-річний син поранений.
Про це у телеграмі повідомляє МВС.
Загиблих деблокували з-під руїн їхнього будинку у селі Ріг, розташованого поблизу Покровська.
Серед поранених також 24-річний місцевий мешканець, якого госпіталізували.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС.
Загиблих деблокували з-під руїн їхнього будинку у селі Ріг, розташованого поблизу Покровська.
Серед поранених також 24-річний місцевий мешканець, якого госпіталізували.
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