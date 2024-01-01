Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили

Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили
Внаслідок російського удару по Донеччині загинуло подружжя, їхній 10-річний син поранений.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

Загиблих деблокували з-під руїн їхнього будинку у селі Ріг, розташованого поблизу Покровська.

Серед поранених також 24-річний місцевий мешканець, якого госпіталізували.

Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили
Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили
Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили
Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили

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Теги: обстріл, росія
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