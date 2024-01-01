У Луцьку хочуть перейменувати вулицю на честь Номана Челебіджіхана

Номана Челебіджіхана.



Відповідну петицію розмістив на сайті E-Dem Павло Манько, пише



«В пам'ять про репресії проти киримли пропоную одну з вулиць Луцька назвати на честь одного з найвідоміших політичних та культурних діячів кримського народу тих часів, першого і єдиного голови Кримської демократичної республіки Номана Челебіджіхана», – йдеться у зверненні до влади міста.



На думку автора петиції, українці мало знають про історію Криму та корінного населення півострова – киримли. Він переконаний, що перейменування однієї з вулиць міста на честь Номана Челебіджіхана «дасть поштовх до вивчення всіх трагічних сторінок історії наших кримських співвітчизників».



Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.



Довідково:



Номан Челебіджіхан (1885 – 1918) — кримськотатарський політичний і державний діяч. Один з організаторів першого Курултаю, перший голова уряду проголошеної в 1917 році Кримської Демократичної Республіки, перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі і Білорусі.



Челебіджіхан підтримував зв'язки з Українською Центральною Радою. У вересні 1917 на її запрошення направив до Києва від Мусульманського виконкому делегацію в складі 10 осіб для участі в роботі З'їзду народів Росії. Кримськотатарська делегація підтримала рішення з'їзду про перетворення Росії у федерацію рівноправних республік.



Вітав утворення Української Народної Республіки.



Виявив нерішучість у збройній боротьбі з більшовиками і 4 січня 1918 з власної ініціативи подав у відставку з керівних посад. На його пропозицію 10 січня 1918 Курултай утворив комісію, яка вела переговори з більшовиками про припинення збройної боротьби в Криму.



Скориставшись цим, більшовики 14 січня 1918 безперешкодно захопили владу в Сімферополі, заарештували Челебіджіхана і літаком перевезли в Севастополь. 23 лютого 1918 був розстріляний у міській в'язниці матросами-більшовиками, а його тіло викинуте в Чорне море.



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