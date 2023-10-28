Верховна Рада не проголосувала за введення штрафів за порушення комендантської години





Про це пише Ярослава Железняка.



"Рада провалила у повторному другому читанні (закон) № 10195 - адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години", - йдеться в повідомленні.



За його словами, за відповідний законопроєкт проголосували лише 190 народних обранців. "І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю", - зазначив Железняк.



Довідково:



Проєкт закону передбачав встановлення таких штрафів: за порушення заборони перебування під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток чи посвідчень — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення аналогічного правопорушення впродовж року — від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану — від трьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення повторного правопорушення протягом року — від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Ці положення не застосовуються у випадках прямування громадян до або з укриттів у зв'язку з повітряною тривогою, надання медичної допомоги або супроводження поранених чи тяжкохворих людей, здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.



Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. в першому читанні 9 грудня 2023 року.



У січні 2024 року Рада не знайшла голосів для підтримки у другому читанні та в цілому законопроєекту щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада на своєму засіданні 22 травня у повторному другому читанні не проголосувала за закон щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години та повністю його відхилила.Про це пише Українська правда з посиланням на нардепа від фракції "Голос""Рада провалила у повторному другому читанні (закон) № 10195 - адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години", - йдеться в повідомленні.За його словами, за відповідний законопроєкт проголосували лише 190 народних обранців. "І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю", - зазначив Железняк.Проєкт закону передбачав встановлення таких штрафів: за порушення заборони перебування під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток чи посвідчень — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення аналогічного правопорушення впродовж року — від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану — від трьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення повторного правопорушення протягом року — від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Ці положення не застосовуються у випадках прямування громадян до або з укриттів у зв'язку з повітряною тривогою, надання медичної допомоги або супроводження поранених чи тяжкохворих людей, здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. в першому читанні 9 грудня 2023 року.У січні 2024 року Рада не знайшла голосів для підтримки у другому читанні та в цілому законопроєекту щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

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