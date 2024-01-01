На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович

На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович
На війні загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"На жаль, ще одна страшна звістка з фронту.

21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув солдат Абрамович Анатолій Миколайович, 1988 року народження, житель села Люб’язь.

Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе.

Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!

Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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