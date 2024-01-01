Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з двома Героями Денисом Угоровим та Олегом Скорупським

Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з двома Героями Денисом Угоровим та Олегом Скорупським
23 травня відбудеться прощання з Денисом Угоровим та Олегом Скорупським.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У четвер, 23 травня, о 10.30 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування Угорова Дениса Сергійовича (27.12.1988 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 19 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Григорівка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

О 13 годині у Свято-Покровському храмі села Озерце відбудеться прощання зі Скорупським Олегом Лаврентійовичем (12.03.1969 року народження), який був призваний на військову службу та помер 17 травня в результаті отриманих поранень у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону м. Харків.

Поховають Героя на кладовищі у селі Озерце.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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