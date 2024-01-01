Псевдопосадовці міністерства видурили мільйони у фермерів з двох областей

Псевдопосадовці міністерства видурили мільйони у фермерів з двох областей
Поліцейські викрили шахраїв, які ошукали українських фермерів на 2,5 млн грн під виглядом посадовців одного з міністерств.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Аферисти переконували фермерів з Житомирської та Кіровоградської областей, що вони приймають рішення про інвестування на розвиток аграрного бізнесу.

За легендою шахраїв, для отримання безповоротної грошової допомоги на суму 30 мільйонів гривень потрібно зібрати пакет документів для конкурсу, а щоб конкурс виграти — надіслати комісію у сумі 300-400 тисяч гривень, яку буде направлено на благодійність чи потреби армії.

Отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки та обготівковували. Аби відтермінувати звернення потерпілих в поліцію, злочинці тривалий час вигадували причини затримки й обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді. Після цього шахраї взагалі переставали відповідати на дзвінки.


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Теги: шахраї, Україна
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