Удар по Чугуєву: вщент знищено дитсадок

нанесли удари по Чугуєву на Харківщині двома ракетами ЗРК С-400.



Про це у телеграмі повідомила Нацполіція



Окупанти влучили в будівлю дитячого садка. Він повністю зруйнований.



Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.



Постраждали вісім цивільних громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці сьогодні, 22 травня, військові російської федераціїдвома ракетами ЗРК С-400.Про це у телеграмі повідомила НацполіціяОкупанти влучили в будівлю дитячого садка. Він повністю зруйнований.Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.Постраждали вісім цивільних громадян.

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