Удар по Чугуєву: вщент знищено дитсадок
Сьогодні, 14:14
Вранці сьогодні, 22 травня, військові російської федерації нанесли удари по Чугуєву на Харківщині двома ракетами ЗРК С-400.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція
Окупанти влучили в будівлю дитячого садка. Він повністю зруйнований.
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.
Постраждали вісім цивільних громадян.
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Про це у телеграмі повідомила Нацполіція
Окупанти влучили в будівлю дитячого садка. Він повністю зруйнований.
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.
Постраждали вісім цивільних громадян.
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