Удар по Чугуєву: вщент знищено дитсадок

Удар по Чугуєву: вщент знищено дитсадок
Вранці сьогодні, 22 травня, військові російської федерації нанесли удари по Чугуєву на Харківщині двома ракетами ЗРК С-400.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція

Окупанти влучили в будівлю дитячого садка. Він повністю зруйнований.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.

Постраждали вісім цивільних громадян.


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Теги: обстріл, війна
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