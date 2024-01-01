Відключати світло на Волині сьогодні будуть із 19:00

Відключати світло на Волині сьогодні будуть із 19:00
До 19:00 сьогодні, 22 травня, графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) застосовуватись не будуть.

Про це у телеграмі повідомило Волиньобленерго.

НЕК «Укренерго» змінено величину доведеного ліміту споживання у Волинській області на середу, 22 травня, у сторону збільшення до 19:00.

Із 19:00 до 24:00 відключення будуть здійснюватись згідно з графіками за цим посиланням.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: електроенергія, Волинь
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