МСЕК на Черкащині «відмазала» від мобілізації сина посадовця

МСЕК на Черкащині «відмазала» від мобілізації сина посадовця
На Черкащині підозрюють лікарів ЛКК та МСЕК, які безпідставно надали групу інвалідності сину посадовця.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора лікарю, члену лікарсько-консультативної комісії, голові та трьом членам медико-соціальної експертної комісії на Черкащині повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів та службовому підробленні (ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, лікар-ортопед допоміг військовозобов’язаному сину посадовця оформити документи про тимчасову непридатність. В направленні на медико-соціальну експертну комісію він разом із членом лікарсько-консультативної комісії Уманського комунального некомерційного підприємства зазначили неправдивий діагноз.

На підставі цього направлення ще на початку повномасштабної збройної агресії рф службові особи медико-соціальної експертної комісії безпідставно надали чоловіку ІІ групу інвалідності безстроково.



Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід - УСР у Черкаській області ДСР Нацполіції України.

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Теги: корупція, Україна
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