МСЕК на Черкащині «відмазала» від мобілізації сина посадовця
Сьогодні, 15:07
На Черкащині підозрюють лікарів ЛКК та МСЕК, які безпідставно надали групу інвалідності сину посадовця.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора лікарю, члену лікарсько-консультативної комісії, голові та трьом членам медико-соціальної експертної комісії на Черкащині повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів та службовому підробленні (ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, лікар-ортопед допоміг військовозобов’язаному сину посадовця оформити документи про тимчасову непридатність. В направленні на медико-соціальну експертну комісію він разом із членом лікарсько-консультативної комісії Уманського комунального некомерційного підприємства зазначили неправдивий діагноз.
На підставі цього направлення ще на початку повномасштабної збройної агресії рф службові особи медико-соціальної експертної комісії безпідставно надали чоловіку ІІ групу інвалідності безстроково.
Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід - УСР у Черкаській області ДСР Нацполіції України.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора лікарю, члену лікарсько-консультативної комісії, голові та трьом членам медико-соціальної експертної комісії на Черкащині повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів та службовому підробленні (ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, лікар-ортопед допоміг військовозобов’язаному сину посадовця оформити документи про тимчасову непридатність. В направленні на медико-соціальну експертну комісію він разом із членом лікарсько-консультативної комісії Уманського комунального некомерційного підприємства зазначили неправдивий діагноз.
На підставі цього направлення ще на початку повномасштабної збройної агресії рф службові особи медико-соціальної експертної комісії безпідставно надали чоловіку ІІ групу інвалідності безстроково.
Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід - УСР у Черкаській області ДСР Нацполіції України.
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