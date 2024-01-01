Волинські військові втілили мрію побратима, який втратив зір на фронті
Сьогодні, 14:31
Тарас (друг Байда) був тяжко поранений на війні: втратив зір, частково слух, а тіло посічене уламками.
Про це пише телеграмканал misto.media.
Раніше він часто подорожував горами й мріяв знову там побувати. Тож побратими допомогли йому цю мрію здійснити.
Сходження на вершину в Карпатах – гору Маківка, в місцях, де відбувалися битви за державність України, відбулось напередодні Дня Героїв, 18-20 травня.
Лучанин-ветеран Олексій Кушнєр став гідом-провідником цієї мандрівки.
«Ми реалізували мрію нашого друга, надихнули його на нові сходження, зібрались з друзями. Було дуже круто», — поділився враженнями про похід в гори Олексій Кушнєр.
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Про це пише телеграмканал misto.media.
Раніше він часто подорожував горами й мріяв знову там побувати. Тож побратими допомогли йому цю мрію здійснити.
Сходження на вершину в Карпатах – гору Маківка, в місцях, де відбувалися битви за державність України, відбулось напередодні Дня Героїв, 18-20 травня.
Лучанин-ветеран Олексій Кушнєр став гідом-провідником цієї мандрівки.
«Ми реалізували мрію нашого друга, надихнули його на нові сходження, зібрались з друзями. Було дуже круто», — поділився враженнями про похід в гори Олексій Кушнєр.
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