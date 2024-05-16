Лучани попрощалися із Героєм Романом Гаврилюком

Жителі обласного центру Волині провели в останню дорогу військовослужбовця, якийвід російських загарбників.Про це повідомило управління інформаційної роботи Луцької міськради.Сьогодні, 22 травня, у Кафедральному Соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування Гаврилюка Романа Віталійовича (18.07.1982 року народження).Роман Гаврилюк був професійним спортсменом, майстром спорту, талановитим тренером-викладачем Федерації тріатлону Волині, чемпіоном України з бігу на 100 кілометрів. Його спортивні досягнення надихали молоде покоління, якому він передавав свої знання та досвід. Його непохитна віра в краще майбутнє та відданість справі надихали багатьох.Коли на Україну напав ворог, Роман Гаврилюк пішов захищати свою землю. Головний сержант проходив військову службу за контрактом, був зарахований до складу військової частини 9938 на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії - старшого розвідника другої групи наземної розвідки відділу прикордонної служби (тип С) повітряної та наземної розвідки. Загинув 16.05.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.Його мужність та самопожертва заслуговують найвищої шани, адже відстоюючи незалежність та свободу своєї країни, Роман Гаврилюк поклав власне життя.В Героя залишилися дружина, дві донечки, батьки та сестра.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар міської радиПоховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.