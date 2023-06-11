Затвердили додаткові відпустки військовим за знищену російську техніку





Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня, пише



У документі визначено, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надаватиметься відпустка такої тривалості:



- військовий корабель — п’ять календарних днів;



- військовий літак — п’ять днів;



- зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;



- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — три дні;



- військовий вертоліт — чотири дні;



- танк — три дні;



- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — три дні;



- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;



- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — чотири дні;



- засіб контрбатарейної боротьби — два дні;



- засіб радіоелектронної боротьби — два дні.



- легкі безпілотники малої дальності — один день;



- середні безпілотники середньої дальності — два дні;



- важкі безпілотники великої дальності — три дні;



- крилата або балістична ракета — три дні;



- комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;



- засоби радіоелектронної розвідки — два дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку. Так, за корабель чи літак можна отримати п’ять днів відпочинку, а за танк — три.Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня, пише Громадське У документі визначено, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надаватиметься відпустка такої тривалості:- військовий корабель — п’ять календарних днів;- військовий літак — п’ять днів;- зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — три дні;- військовий вертоліт — чотири дні;- танк — три дні;- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — три дні;- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — чотири дні;- засіб контрбатарейної боротьби — два дні;- засіб радіоелектронної боротьби — два дні.- легкі безпілотники малої дальності — один день;- середні безпілотники середньої дальності — два дні;- важкі безпілотники великої дальності — три дні;- крилата або балістична ракета — три дні;- комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;- засоби радіоелектронної розвідки — два дні.

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