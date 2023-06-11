Затвердили додаткові відпустки військовим за знищену російську техніку
Сьогодні, 15:50
Кабінет Міністрів затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку. Так, за корабель чи літак можна отримати п’ять днів відпочинку, а за танк — три.
Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня, пише Громадське.
У документі визначено, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надаватиметься відпустка такої тривалості:
- військовий корабель — п’ять календарних днів;
- військовий літак — п’ять днів;
- зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;
- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — три дні;
- військовий вертоліт — чотири дні;
- танк — три дні;
- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — три дні;
- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;
- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — чотири дні;
- засіб контрбатарейної боротьби — два дні;
- засіб радіоелектронної боротьби — два дні.
- легкі безпілотники малої дальності — один день;
- середні безпілотники середньої дальності — два дні;
- важкі безпілотники великої дальності — три дні;
- крилата або балістична ракета — три дні;
- комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;
- засоби радіоелектронної розвідки — два дні.
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Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня, пише Громадське.
У документі визначено, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надаватиметься відпустка такої тривалості:
- військовий корабель — п’ять календарних днів;
- військовий літак — п’ять днів;
- зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;
- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — три дні;
- військовий вертоліт — чотири дні;
- танк — три дні;
- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — три дні;
- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;
- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — чотири дні;
- засіб контрбатарейної боротьби — два дні;
- засіб радіоелектронної боротьби — два дні.
- легкі безпілотники малої дальності — один день;
- середні безпілотники середньої дальності — два дні;
- важкі безпілотники великої дальності — три дні;
- крилата або балістична ракета — три дні;
- комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;
- засоби радіоелектронної розвідки — два дні.
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