Затвердили додаткові відпустки військовим за знищену російську техніку

Затвердили додаткові відпустки військовим за знищену російську техніку
Кабінет Міністрів затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку. Так, за корабель чи літак можна отримати п’ять днів відпочинку, а за танк — три.

Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня, пише Громадське.

У документі визначено, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надаватиметься відпустка такої тривалості:

- військовий корабель — п’ять календарних днів;

- військовий літак — п’ять днів;

- зенітно-ракетний комплекс — чотири дні;

- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — три дні;

- військовий вертоліт — чотири дні;

- танк — три дні;

- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — три дні;

- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два дні;

- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — чотири дні;

- засіб контрбатарейної боротьби — два дні;

- засіб радіоелектронної боротьби — два дні.

- легкі безпілотники малої дальності — один день;

- середні безпілотники середньої дальності — два дні;

- важкі безпілотники великої дальності — три дні;

- крилата або балістична ракета — три дні;

- комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;

- засоби радіоелектронної розвідки — два дні.

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Теги: відпустка, доплати, ЗСУ
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