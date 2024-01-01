Водій Toyota нагло порушив правила у центрі Луцька під носом у поліції

Водій Toyota нагло порушив правила у центрі Луцька під носом у поліції
Патрульні поліцейські склали адмінпротокол на водія Toyota, який порушив правила на проспекті Волі у самісінькому центрі Луцька.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 22 травня, близько 09:00 екіпаж патрульних помітив автомобіль марки Toyota, який перетнув горизонтальну дорожню розмітку 1.3 (Подвійна суцільна лінія) ПДР.



На порушника інспектори склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки) КУпАП.

Нагадаємо, за 4 місяці на автошляхах області трапилося 956 дорожньо-транспортних пригод (37% від усіх ДТП) з причин порушення правил маневрування.

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Теги: патрульні, Луцьк
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