Водій Toyota нагло порушив правила у центрі Луцька під носом у поліції
Сьогодні, 16:04
Патрульні поліцейські склали адмінпротокол на водія Toyota, який порушив правила на проспекті Волі у самісінькому центрі Луцька.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 травня, близько 09:00 екіпаж патрульних помітив автомобіль марки Toyota, який перетнув горизонтальну дорожню розмітку 1.3 (Подвійна суцільна лінія) ПДР.
На порушника інспектори склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки) КУпАП.
Нагадаємо, за 4 місяці на автошляхах області трапилося 956 дорожньо-транспортних пригод (37% від усіх ДТП) з причин порушення правил маневрування.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 травня, близько 09:00 екіпаж патрульних помітив автомобіль марки Toyota, який перетнув горизонтальну дорожню розмітку 1.3 (Подвійна суцільна лінія) ПДР.
На порушника інспектори склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки) КУпАП.
Нагадаємо, за 4 місяці на автошляхах області трапилося 956 дорожньо-транспортних пригод (37% від усіх ДТП) з причин порушення правил маневрування.
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Водій Toyota нагло порушив правила у центрі Луцька під носом у поліції
Сьогодні, 16:04