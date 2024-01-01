Водій Toyota нагло порушив правила у центрі Луцька під носом у поліції

порушив правила на проспекті Волі у самісінькому центрі Луцька.



Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.



Сьогодні, 22 травня, близько 09:00 екіпаж патрульних помітив автомобіль марки Toyota, який перетнув горизонтальну дорожню розмітку 1.3 (Подвійна суцільна лінія) ПДР.







На порушника інспектори склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки) КУпАП.



Нагадаємо, за 4 місяці на автошляхах області трапилося 956 дорожньо-транспортних пригод (37% від усіх ДТП) з причин порушення правил маневрування.



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