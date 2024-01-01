Після різкої реакції країн НАТО росія зразу відкликала свої претензії по Балтиці

Після різкої реакції країн НАТО росія зразу відкликала свої претензії по Балтиці
Російська федерація відкликала повідомлення про плани перегляду кордону у Балтійському морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція міноборони росії про зміну кордону та територіальних вод країни в Балтійському морі, що викликала різку реакцію Литви та Фінляндії, була видалена з урядового сайту без пояснення причин.

Нагадаємо, росія готується до тривалого військового протистояння з країнами-членами НАТО в регіоні Балтійського моря.

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Теги: політика, світ
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