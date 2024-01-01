Після різкої реакції країн НАТО росія зразу відкликала свої претензії по Балтиці





Про це повідомляє Bloomberg.



Пропозиція міноборони росії про зміну кордону та територіальних вод країни в Балтійському морі, що викликала різку реакцію Литви та Фінляндії, була видалена з урядового сайту без пояснення причин.



Нагадаємо, росія готується до тривалого військового протистояння з країнами-членами НАТО в регіоні Балтійського моря.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська федерація відкликала повідомлення про плани перегляду кордону у Балтійському морі.Про це повідомляє Bloomberg.Пропозиція міноборони росії про зміну кордону та територіальних вод країни в Балтійському морі, що викликала різку реакцію Литви та Фінляндії, була видалена з урядового сайту без пояснення причин.Нагадаємо, росія готується до тривалого військового протистояння з країнами-членами НАТО в

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