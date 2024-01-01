Після різкої реакції країн НАТО росія зразу відкликала свої претензії по Балтиці
Сьогодні, 16:26
Російська федерація відкликала повідомлення про плани перегляду кордону у Балтійському морі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пропозиція міноборони росії про зміну кордону та територіальних вод країни в Балтійському морі, що викликала різку реакцію Литви та Фінляндії, була видалена з урядового сайту без пояснення причин.
Нагадаємо, росія готується до тривалого військового протистояння з країнами-членами НАТО в регіоні Балтійського моря.
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Про це повідомляє Bloomberg.
Пропозиція міноборони росії про зміну кордону та територіальних вод країни в Балтійському морі, що викликала різку реакцію Литви та Фінляндії, була видалена з урядового сайту без пояснення причин.
Нагадаємо, росія готується до тривалого військового протистояння з країнами-членами НАТО в регіоні Балтійського моря.
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Після різкої реакції країн НАТО росія зразу відкликала свої претензії по Балтиці
Сьогодні, 16:26