У Луцьку 5 тонн російської макулатури перетворили на допомогу ЗСУ

У Луцьку 5 тонн російської макулатури перетворили на допомогу ЗСУ
У рамках акції "Російську літературу на макулатуру" у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зібрали 5 тонн російськомовної літератури.

Про це пише Суспільне.

Акція в книгозбірні триває з вересня 2022 року, повідомила директорка книгозбірні Алла Єфремова.

Усе зібране працівники бібліотеки здають на макулатуру. За півтора року виручили більше 15 тисяч гривень. Усі кошти передали на потреби Збройних Сил України.

Зі слів Алли Єфремової, за останні 5 тижнів у бібліотеку волиняни принесли ще 672 кілограми книг та журналів російською мовою. Під час здавання макулатури вдалося виручити ще понад 2 тисячі гривень.

"Думаю, що ще рано завершувати акцію "Російську літературу на макулатуру". Рухаємось далі: очищуємо полички, читаємо корисні, потрібні видання українською у бібліотеках", — написала директорка обласної бібліотеки для юнацтва.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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