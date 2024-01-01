Білорус готував для України блекаут, але «сів» на 15 років
Сьогодні, 17:50
За матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе агент російського гру, який готував удари рф по енергетичній інфраструктурі України.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав громадянин республіки білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) приїхав в Україну для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.
СБУ затримала фігуранта у січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.
За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.
Встановлено, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.
Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.
Після прибуття на Рівненщину із білорусі його затримала СБУ.
За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 113 (диверсія);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Рівненській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав громадянин республіки білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) приїхав в Україну для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.
СБУ затримала фігуранта у січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.
За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.
Встановлено, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.
Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.
Після прибуття на Рівненщину із білорусі його затримала СБУ.
За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 113 (диверсія);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Рівненській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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