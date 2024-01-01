У Луцьку вшанували Великого Кобзаря

У Луцьку вшанували Великого Кобзаря
У Луцьку біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулося урочисте вшанування Кобзаря із нагоди 163-ї річниці його перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева.

22 травня 1861 року прах поета було привезено з Петербурга і перепоховано в Україні згідно із його заповітом, повідомляє управління інформаційної роботи міськради.

Щоб пригадати цю подію та ще раз вшанувати видатного поета, біля його постаменту відбулося поминальне богослужіння і покладання квітів. До заходу долучилися представники влади, студенти та небайдужі лучани.
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря

Лейтмотивом заходу стали слова ведучої про те, що після російського вторгнення такі визначні дати – не просто данина пам’яті. Це нагода ще раз усвідомити себе українцями та звірити свої помисли із тим, що писав Тарас Шевченко – непохитний борець за державну незалежність.
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря

Ім’я Шевченка для України є символом нескореності та національної гордості. Він не просто народний поет і талановитий митець, а великий патріот. Адже кожна сторінка Кобзаря – це заклик любити свій народ. Тому сьогодні ми так часто звертаємося до його творів, на які час не має впливу.
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря

За упокій душі видатного письменника духовенство ПЦУ відслужило панахиду. Студентка Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Вікторія Курука продекламувала “Заповіт”. Квіти до підніжжя пам’ятника Тарасові Шевченку присутні поклали під супровід пісні “Думи мої, думи мої”.
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря

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Теги: вшанування, Волинь
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