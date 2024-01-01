У Луцьку вшанували Великого Кобзаря

У Луцьку біля пам’ятникавідбулося урочисте вшанування Кобзаря із нагоди 163-ї річниці його перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева.22 травня 1861 року прах поета було привезено з Петербурга і перепоховано в Україні згідно із його заповітом, повідомляє управління інформаційної роботи міськради.Щоб пригадати цю подію та ще раз вшанувати видатного поета, біля його постаменту відбулося поминальне богослужіння і покладання квітів. До заходу долучилися представники влади, студенти та небайдужі лучани.Лейтмотивом заходу стали слова ведучої про те, що після російського вторгнення такі визначні дати – не просто данина пам’яті. Це нагода ще раз усвідомити себе українцями та звірити свої помисли із тим, що писав Тарас Шевченко – непохитний борець за державну незалежність.Ім’я Шевченка для України є символом нескореності та національної гордості. Він не просто народний поет і талановитий митець, а великий патріот. Адже кожна сторінка Кобзаря – це заклик любити свій народ. Тому сьогодні ми так часто звертаємося до його творів, на які час не має впливу.За упокій душі видатного письменника духовенство ПЦУ відслужило панахиду. Студентка Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінськогопродекламувала “Заповіт”. Квіти до підніжжя пам’ятника Тарасові Шевченку присутні поклали під супровід пісні “Думи мої, думи мої”.