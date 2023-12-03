У пасажирських поїздах сьогодні подорожчала постільна білизна

У пасажирських поїздах сьогодні подорожчала постільна білизна
Відсьогодні, 22 травня, в Україні здорожчає постільна білизна у пасажирських поїздах.

Про це повідомляє Укрзалізниця

Відтепер постійна білизна коштуватиме 80 гривень (замість 50 гривень) у плацкартних та купейних вагонах і 120 гривень (замість 60 гривень) у спальних вагонах.

Перед підвищенням цін «Укрзалізниця» замінила всю білизну.

А до кінця червня будуть нові матраци та подушки на рейсах далекого сполучення.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

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Теги: потяг, Укрзалізниця
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