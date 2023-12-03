У пасажирських поїздах сьогодні подорожчала постільна білизна





Про це повідомляє Укрзалізниця



Відтепер постійна білизна коштуватиме 80 гривень (замість 50 гривень) у плацкартних та купейних вагонах і 120 гривень (замість 60 гривень) у спальних вагонах.



Перед підвищенням цін «Укрзалізниця» замінила всю білизну.



А до кінця червня будуть нові матраци та подушки на рейсах далекого сполучення.



Нагадаємо, Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні, 22 травня, в Україні здорожчає постільна білизна у пасажирських поїздах.Про це повідомляє УкрзалізницяВідтепер постійна білизна коштуватиме 80 гривень (замість 50 гривень) у плацкартних та купейних вагонах і 120 гривень (замість 60 гривень) у спальних вагонах.Перед підвищенням цін «Укрзалізниця» замінила всю білизну.А до кінця червня будуть нові матраци та подушки на рейсах далекого сполучення.Нагадаємо, Укрзалізницядля купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію