Швеція виділить Україні військову допомогу на $7 мільярдів
Сьогодні, 19:00
Уряд Швеції виділить 75 мільярдів крон (близько 7 мільярдів доларів) на військову підтримку України протягом 3 років.
Про це повідомила пресслужба шведського уряду.
«Боротьба України проти загарбницької війни росії триває, і Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно. Щоб посилити підтримку України, а також збільшити довгострокову перспективу, уряд і шведські демократи погоджуються запровадити рамки військової підтримки України на 2024–2026 роки. Швеція збільшить підтримку до суми 25 мільярдів шведських крон на рік», - йдеться у повідомленні.
В уряді повідомили, що з цією пропозицією загальна військова та цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон. Військова підтримка в Україні може надаватися у вигляді безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки для закупівлі оборонного обладнання.
Також в повідомленні зазначається, що підтримка України має надаватися таким чином, щоб не підірвати розбудову оборонного потенціалу Швеції і не зашкодити іншим необхідним реформам – для цього в програмі підтримки передбачено відхилення від цільового показника профіциту.
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Про це повідомила пресслужба шведського уряду.
«Боротьба України проти загарбницької війни росії триває, і Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно. Щоб посилити підтримку України, а також збільшити довгострокову перспективу, уряд і шведські демократи погоджуються запровадити рамки військової підтримки України на 2024–2026 роки. Швеція збільшить підтримку до суми 25 мільярдів шведських крон на рік», - йдеться у повідомленні.
В уряді повідомили, що з цією пропозицією загальна військова та цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон. Військова підтримка в Україні може надаватися у вигляді безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки для закупівлі оборонного обладнання.
Також в повідомленні зазначається, що підтримка України має надаватися таким чином, щоб не підірвати розбудову оборонного потенціалу Швеції і не зашкодити іншим необхідним реформам – для цього в програмі підтримки передбачено відхилення від цільового показника профіциту.
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