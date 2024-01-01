Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
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