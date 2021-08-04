«Ти не мужчина, ти – тряпка!»: у Луцьку вчителька маленької школи по-особливому виховує дітей

«Ти не мужчина, ти – тряпка!»: у Луцьку вчителька маленької школи по-особливому виховує дітей
Днями у Луцьку в маленькій школі для дошкільнят «Розумник», що на вулиці Єршова, стався неприємний інцидент. Вчителька у виховних цілях обзивала дітей.

Про це у соцмережах повідомила сестра однієї з дівчат, які відвідують заняття, Аня Срібна, передає ВСН.

У дописі вона зазначала, що прийшла на пів години раніше забирати свою сестру із заняття й те, що випадково почула, її не могло не обурити.

«Поки я чекала почула стільки слів що досі не вкладається в голові. Як педагог Оксана спілкується з дітьми, які потім виростають з думкою, що з ними щось не так, завдяки таким вчителям! Моя сестричка ходить сюди вже досить давно, ніколи не скаржилась і справді багато чому навчилась, але це не варто того, щоб потім пояснювати дитині, що вона не «тряпка», що її слова чогось варті, що в неї не великі вуха. Яка б дитина не була вередлива, вчителька ні в якому разі не має права говорити такі речі!» - написала Аня Срібна в дописі і оприлюднила відеозаписи.

Керівництво клубу Розумник у коментарі зазначило, що у закладу немає конфліктної ситуації ні з мамою дитини, ні з педагогом, яка некоректно висловилася.

«Ми провели профілактичну бесіду із педагогом. Конфлікту як такого немає», - зазначили там.

У коментарях до допису користувачі зазначають, що саме ця вчителька і є засновницею закладу.

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Теги: школа, скандал
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