У луцької журналістки, яка пройшла 37 км у свій день народження, хотіли вкрасти донати на FPV-дрони

У луцької журналістки, яка пройшла 37 км у свій день народження, хотіли вкрасти донати на FPV-дрони
У луцької журналістки та волонтерки Елі Коротинської шахраї з «липового» МоноБанку хотіли викрасти усі зібрані кошти на FPV-дрони. Ці донати вона збирала під час свого пішого марафону у 37 кілометрів в честь свого 37-го дня народження.

Про це Еля Коротинська повідомила у себе на сторінці у фейсбуці, передає "Конкурент".

«Друзі, нікому не передавайте дані по ваших картках. Не ведіться навіть якщо вам пишуть в Телеграмі начебто з офіційного каналу! Мене щойно намагалися ошукати шахраї і зняти кошти, які ми збираємо на FPV-дрони. Подивіться ці скріншоти і знайдіть відмінність!», – написала вона.

За її словами, через телеграм начебто зв'язується оператор МоноБанку, який просить надати підтвердження, на що конкретно і з якою метою триває збір, оскільки банк помітив високу активність транзакцій. Телефонує хлопець. Вона попросила надати підтвердження, що він працівник банку. Він надсилає повідомлення і просить назвати цифри. Мовляв, саме у такий спосіб він доводить, що є оператором кол-центру, або ж представником відділу фінансової безпеки.

Я відмовляюсь. Він мені відразу каже – тоді ми блокуємо ваші рахунки. Кажу: ок. Я не повелась», – додала лучанка.

Також зазначає, що вона вчасно спохватилась та звернулась у техпідтримку МоноБанку.

«Після пояснень і роз'яснень про збір, надсилання цих скріншотів реальний оператор МоноБанку мене заспокоїв, що кошти нікуди не поділися, і що я все правильно зробила, відмовившись надавати якісь дані, коди підтвердження чи ще щось там.... Подякував за те, що ми робимо для підтримки ЗСУ і побажав успіху в нашій справі», – написала Еля.

Принагідно нагадала: якщо робите збори – встановіть захист через ДіяПідпис.

«P.S. Шахраї таки заблокували мою особисту картку, на якій в мене майже не було власних коштів. Але завдяки техпідтримці МоноБанку – картку відновлено», – проінформувала вона.

Та запевнила, що кошти, які зібрані на МоноБанці, захищені, а збір на FPV-дрони продовжуються.

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Теги: шахраї, поліція, Еля Коротинська
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