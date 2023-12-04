На Волині обвалився балкон з трьома людьми: чоловіків ушпиталили до лікарень

На Волині обвалився балкон з трьома людьми: чоловіків ушпиталили до лікарень
На Волині у селищі Благодатному обвалився балкон разом з трьома чоловіками.

Про це повідомляє Нововолинськ.інфо.

Це сталося вночі 20-го травня на вулиці Миру.

Постраждалих госпіталізували у Нововолинську лікарню. Один із потерпілих перебуває в важкому стані у реанімації, інший – у травматології. Ще один чоловік – у лікарні в Луцьку з травмами хребта.


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Теги: балкон, травми
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