На Волині обвалився балкон з трьома людьми: чоловіків ушпиталили до лікарень





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Це сталося вночі 20-го травня на вулиці Миру.



Постраждалих госпіталізували у Нововолинську лікарню. Один із потерпілих перебуває в важкому стані у реанімації, інший – у травматології. Ще один чоловік – у лікарні в Луцьку з травмами хребта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у селищі Благодатному обвалився балкон разом з трьома чоловіками.Про це повідомляє Нововолинськ.інфо Це сталося вночі 20-го травня на вулиці Миру.Постраждалих госпіталізували у Нововолинську лікарню. Один із потерпілих перебуває в важкому стані у реанімації, інший – у травматології. Ще один чоловік – у лікарні в Луцьку з травмами хребта.

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