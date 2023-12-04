На Волині обвалився балкон з трьома людьми: чоловіків ушпиталили до лікарень
Сьогодні, 21:47
На Волині у селищі Благодатному обвалився балкон разом з трьома чоловіками.
Про це повідомляє Нововолинськ.інфо.
Це сталося вночі 20-го травня на вулиці Миру.
Постраждалих госпіталізували у Нововолинську лікарню. Один із потерпілих перебуває в важкому стані у реанімації, інший – у травматології. Ще один чоловік – у лікарні в Луцьку з травмами хребта.
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Про це повідомляє Нововолинськ.інфо.
Це сталося вночі 20-го травня на вулиці Миру.
Постраждалих госпіталізували у Нововолинську лікарню. Один із потерпілих перебуває в важкому стані у реанімації, інший – у травматології. Ще один чоловік – у лікарні в Луцьку з травмами хребта.
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