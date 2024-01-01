П'ять ділянок та будинок: що у декларації голови Турійської громади Олексія Безсмертного

П'ять ділянок та будинок: що у декларації голови Турійської громади Олексія Безсмертного
Голова Турійської громади, що у Ковельському районі, Олексій Безсмертний серед доходів у 2023 році мав лише зарплату та пенсію. На дружині зареєстровані аж п’ять земельних та житловий будинок.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає "Конкурент".

Минулого року очільнику Турійської селищної ради нарахували 766 835 гривень заробітної плати. В середньому за один місяць роботи пан Олексій отримував по майже 64 тисячі гривень. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, й інші надбавки до посадового окладу.

Також Безсмертний отримував пенсію – 60 842 гривні за рік.

Дружина Тамара Безсмертна, працюючи у відділі освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради, отримала 125068 гривень зарплати та 90134 гривні пенсії. Жінка також мала дохід від надання майна в оренду від сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина». Щоправда, якого майна та суму доходу, декларант не вказав.

Жодних заощаджень подружжя Безсмертних не задекларувало.

Дружина голови Турійської громади володіє також трьома земельними ділянками у селі Соловичі. Площі цих ділянок – 1200, 2069 та 1500 квадратних метрів. Крім того, у селі Соловичі пані Тамара має і житловий будинок, площею 41,7 «квадрати». У селі Чорніїв Ковельського району Тамара Безсмертна є власницею двох земельних ділянок, площами 5776 та 23703 квадратних метри.

Транспортних засобів Олексій Безсмертний не декларує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Декларація, Турійський голова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки лучани боргують за опалення і гарячу воду
Сьогодні, 22:44
П'ять ділянок та будинок: що у декларації голови Турійської громади Олексія Безсмертного
Сьогодні, 22:14
На Волині обвалився балкон з трьома людьми: чоловіків ушпиталили до лікарень
Сьогодні, 21:47
У луцької журналістки, яка пройшла 37 км у свій день народження, хотіли вкрасти донати на FPV-дрони
Сьогодні, 21:16
«Ти не мужчина, ти – тряпка!»: у Луцьку вчителька маленької школи по-особливому виховує дітей
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Зарплата, будинок і море землі: що в декларації Велицького голови Ковальчука Зарплата, будинок і море землі: що в декларації Велицького голови Ковальчука
18 травень, 19:11
Чотири автівки, три ділянки, будинок і 300 тисяч зарплати: які статки має голова Мар'янівської громади Басалик Чотири автівки, три ділянки, будинок і 300 тисяч зарплати: які статки має голова Мар'янівської громади Басалик
09 травень, 03:15
Усе на тата, а собі кредит: що в декларації Велимченської голови Павлович Усе на тата, а собі кредит: що в декларації Велимченської голови Павлович
08 травень, 22:44
Понад 400 тисяч зарплати та нове авто: які статки в голови Оваднівської громади Панасевича Понад 400 тисяч зарплати та нове авто: які статки в голови Оваднівської громади Панасевича
06 травень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки лучани боргують за опалення і гарячу воду
Сьогодні, 22:44
 0
П'ять ділянок та будинок: що у декларації голови Турійської громади Олексія Безсмертного
Сьогодні, 22:14
 0
На Волині обвалився балкон з трьома людьми: чоловіків ушпиталили до лікарень
Сьогодні, 21:47
 0
У луцької журналістки, яка пройшла 37 км у свій день народження, хотіли вкрасти донати на FPV-дрони
Сьогодні, 21:16
 0
«Ти не мужчина, ти – тряпка!»: у Луцьку вчителька маленької школи по-особливому виховує дітей
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8