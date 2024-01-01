П'ять ділянок та будинок: що у декларації голови Турійської громади Олексія Безсмертного

Олексій Безсмертний серед доходів у 2023 році мав лише зарплату та пенсію. На дружині зареєстровані аж п’ять земельних та житловий будинок.



Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає



Минулого року очільнику Турійської селищної ради нарахували 766 835 гривень заробітної плати. В середньому за один місяць роботи пан Олексій отримував по майже 64 тисячі гривень. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, й інші надбавки до посадового окладу.



Також Безсмертний отримував пенсію – 60 842 гривні за рік.



Дружина Тамара Безсмертна, працюючи у відділі освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради, отримала 125068 гривень зарплати та 90134 гривні пенсії. Жінка також мала дохід від надання майна в оренду від сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина». Щоправда, якого майна та суму доходу, декларант не вказав.



Жодних заощаджень подружжя Безсмертних не задекларувало.



Дружина голови Турійської громади володіє також трьома земельними ділянками у селі Соловичі. Площі цих ділянок – 1200, 2069 та 1500 квадратних метрів. Крім того, у селі Соловичі пані Тамара має і житловий будинок, площею 41,7 «квадрати». У селі Чорніїв Ковельського району Тамара Безсмертна є власницею двох земельних ділянок, площами 5776 та 23703 квадратних метри.



Транспортних засобів Олексій Безсмертний не декларує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Турійської громади, що у Ковельському районі,серед доходів у 2023 році мав лише зарплату та пенсію. На дружині зареєстровані аж п’ять земельних та житловий будинок.Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає "Конкурент" Минулого року очільнику Турійської селищної ради нарахували 766 835 гривень заробітної плати. В середньому за один місяць роботи пан Олексій отримував по майже 64 тисячі гривень. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, й інші надбавки до посадового окладу.Також Безсмертний отримував пенсію – 60 842 гривні за рік.Дружина, працюючи у відділі освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради, отримала 125068 гривень зарплати та 90134 гривні пенсії. Жінка також мала дохід від надання майна в оренду від сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина». Щоправда, якого майна та суму доходу, декларант не вказав.Жодних заощаджень подружжя Безсмертних не задекларувало.Дружина голови Турійської громади володіє також трьома земельними ділянками у селі Соловичі. Площі цих ділянок – 1200, 2069 та 1500 квадратних метрів. Крім того, у селі Соловичі пані Тамара має і житловий будинок, площею 41,7 «квадрати». У селі Чорніїв Ковельського району Тамара Безсмертна є власницею двох земельних ділянок, площами 5776 та 23703 квадратних метри.Транспортних засобів Олексій Безсмертний не декларує.

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