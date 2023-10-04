Які кошти цьогоріч можна заробити на полуниці в Хорохорині на Волині

Які кошти цьогоріч можна заробити на полуниці в Хорохорині на Волині
Уже незабаром на Волині розпочнеться сезон полуниці. Чимало людей їде до Польщі, аби заробити копійку. Однак роботи вистачає й у нашому регіоні. Як-то кажуть, скрізь добре, а вдома – найкраще. На Волині вистачає підприємців, які знають, як вести бізнес на полі. Фермери вирощують полуницю десятками гектарів і відповідно наймають людей на роботу, аби зібрати урожай.

Журналісти телеканалу «Конкурент TV» вирішили дізнатися, скільки можна заробити на полуниці, та які пропозиції діють на ринку.

Більшість оголошень про роботу на полі можна знайти у соціальних мережах або спеціальних групах. Наприклад, у селі Хорохорин, що недалеко від Луцька, кожен другий має ділянки з полуницею. Власник одного з полів Богдан у телефонній розмові розповів, скільки пропонує за кілограм зібраної ягоди.

«Поки шість гривень, але якщо буде більше платитися, то ми так само будемо більше платити. Ще збори не почалися, але менш як шість гривень не буде», – каже господарник.

Ще одне поле з полуницею має пані Наталія у тому ж таки Хорохорині. Крім того, є можливість проживання поблизу поля. Умови, зі слів жінки, – звичайні. Хата сільська, але є усі зручності. Ціну за кілограм вона не назвала, але натякнула: усе залежатиме від ринку.

«Житло у нас є, ми поселяємо людей. Але можна і доїжджати, від нас маршрутка їде. Ми ще нічого того не знаємо, бо ціну встановлює село. Торік починали від шести гривень за кілограм», – пояснила Наталія.




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Теги: полуниця, Хорохорин, робота, зарплата
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