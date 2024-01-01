23 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 23 травня, відзначають День Героїв. Це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави. Свято було засноване за ініціативи представників (ОУН) Організації українських націоналістів. Його було створено під час Другого великого збору, який пройшов 1941 року у Кракові. На ньому створили не лише це свято, але й також 22 січня — День соборності, і 31 серпня — День боротьби за незалежність. В часи Радянського Союзу свято святкували підпільно. Про нього не забувала українська діаспора. А широко відомим всім українцям свято стало лише 1992 року.Сьогодні відзначає день народження лікар-акушер-гінеколог, заслужений лікар УкраїниТакож день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури УкраїниІменини сьогодні святкують: Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія.Вітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.23 травня в церковному календарі – день пам’яті Михайла Сповідника, єпископа Синадського. В юності він вирішив стати ченцем і пішов до монастиря на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога дивотворним даром. Відомий випадок, коли під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді по молитві Михайла з порожньої посудини потекла вода.Також 23 травня День морської піхоти України. Подію започаткували ще 2014 року, але до 2018 року дата святкування була іншою — 16 листопада (саме цього дня відбулася перша присяга морської піхоти 1992 року). Професійний день перенесли у зв'язку зі святкуванням 100-річчя Української революції, коли Павло Скоропадський затвердив указ щодо створення державної морської піхоти. Це сталося 1918 року.