Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23-25 травня





Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку, передає



Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.



23 травня очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній – спокійній – геомагнітній обстановці. Проте вже 24 травня сонячна активність зросте до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі, яка має вщухнути вже до 25 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-25 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку, передає ТСН Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.23 травня очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній – спокійній – геомагнітній обстановці. Проте вже 24 травня сонячна активність зросте до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі, яка має вщухнути вже до 25 травня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію