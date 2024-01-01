Скільки коштує домашня полуниця на ринках Луцька





Скільки ж коштує полуниця в Луцьку цього сезону? Журналісти



Цього року поласувати полуницею коштує дорожче, ніж торік. Ціни на ягоду відчутно зросли, до прикладу, минулої весни кілограм полуниці коштував від 85 до 100 гривень. На віддалених ринках можна було знайти ягоди навіть по 60 гривень за кілограм.



Полуницю купують не лише для того, щоб поласувати свіжою, але й для приготування варення, джемів, компотів, випічки та інших страв.



Цього року сезон полуниці в Луцьку розпочався в кінці травня. На ринках міста можна знайти різні сорти полуниці: закарпатську, торчинську, з Хорохорина тощо.



Ціна на полуницю в Луцьку залежить від сорту, розміру ягоди та місця продажу.



Найдешевша полуниця на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж» коштує від 90 гривень за кілограм. Найдорожча – 120 гривень за кілограм. Домашню полуницю здебільшого продають за 100-110 гривень за кілограм. Така висока ціна домашньої полуниці пов'язана з тим, що вирощування полуниці в домашніх умовах потребує багато зусиль та часу.



На ціну цієї ягоди також впливає попит. У перші тижні сезону ціни зазвичай трохи вищі, а потім поступово знижуються. Крім того, ціни можуть бути вищими на вихідні та свята.



Продавці хвалять ягоди за чудовий смак та аромат. Багато хто навіть дозволяє покупцям спробувати полуницю перед покупкою.

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