Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 травня

Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 травня
Протягом доби відбулося 139 бойових зіткнень. Росія завдала шести ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаударів, зокрема випустила 70 керованих авіабомб, провела понад 370 ударів БпЛА-камікадзе, понад 3200 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua.

Авіаударів окупанти завдали в районі населених Пунктів Липці, Вовчанськ і Стариця Харківської області, Сергіївка та Твердохлібове Луганської області, Часів Яр, Олександропіль, Калинове, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка, Сіверськ, Григорівка, Деліївка, Північне і Дружба Донецької області, Новоандріївка і Воздвижівка Запорізкої області, Тягинка, Інгулівка і Токарівка Херсонської області, Очаків, Щасливе і Петрівка Миколаївської.

На Харківському напрямку росіяни продовжили наступально-штурмові дії. Відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися в районі Липців та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку зросла кількість бойових зіткнень – до 34. Захисники успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Макіївка і Греківка Луганської області. (Для порівняння, добою раніше на цьому напрямку було десять зіткнень).

На Лиманському окупанти вчинили сім невдалих спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку захисники відбили десять атак росіян у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське і Виїмка Донецької області.

На Краматорському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборони в районі населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка та Андріївка. Успіху окупанти не мали.

На Покровському захисники відбили 32 атаки в районі населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Соловйове, Новоолександрівка і прогрес, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

На Курахівському захисники продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Костянтинівка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському Росія зробила одну безуспішну спробу прорвати оборону в напрямку Старомайорського.

На Придніпровському росіяни провели дев'ять марних атак на позиції захисників на лівобережжі Дніпра.

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Теги: Україна, росія, війна
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