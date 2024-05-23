Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 травня





Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону, пише



Авіаударів окупанти завдали в районі населених Пунктів Липці, Вовчанськ і Стариця Харківської області, Сергіївка та Твердохлібове Луганської області, Часів Яр, Олександропіль, Калинове, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка, Сіверськ, Григорівка, Деліївка, Північне і Дружба Донецької області, Новоандріївка і Воздвижівка Запорізкої області, Тягинка, Інгулівка і Токарівка Херсонської області, Очаків, Щасливе і Петрівка Миколаївської.



На Харківському напрямку росіяни продовжили наступально-штурмові дії. Відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися в районі Липців та Вовчанська.



На Куп'янському напрямку зросла кількість бойових зіткнень – до 34. Захисники успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Макіївка і Греківка Луганської області. (Для порівняння, добою раніше на цьому напрямку було десять зіткнень).



На Лиманському окупанти вчинили сім невдалих спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області.



На Сіверському напрямку захисники відбили десять атак росіян у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське і Виїмка Донецької області.



На Краматорському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборони в районі населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка та Андріївка. Успіху окупанти не мали.



На Покровському захисники відбили 32 атаки в районі населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Соловйове, Новоолександрівка і прогрес, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.



На Курахівському захисники продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Костянтинівка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону.



На Времівському Росія зробила одну безуспішну спробу прорвати оборону в напрямку Старомайорського.



На Придніпровському росіяни провели дев'ять марних атак на позиції захисників на лівобережжі Дніпра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби відбулося 139 бойових зіткнень. Росія завдала шести ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаударів, зокрема випустила 70 керованих авіабомб, провела понад 370 ударів БпЛА-камікадзе, понад 3200 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню.Про це речник Генштабуповідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua Авіаударів окупанти завдали в районі населених Пунктів Липці, Вовчанськ і Стариця Харківської області, Сергіївка та Твердохлібове Луганської області, Часів Яр, Олександропіль, Калинове, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка, Сіверськ, Григорівка, Деліївка, Північне і Дружба Донецької області, Новоандріївка і Воздвижівка Запорізкої області, Тягинка, Інгулівка і Токарівка Херсонської області, Очаків, Щасливе і Петрівка Миколаївської.На Харківському напрямку росіяни продовжили наступально-штурмові дії. Відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися в районі Липців та Вовчанська.На Куп'янському напрямку зросла кількість бойових зіткнень – до 34. Захисники успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Макіївка і Греківка Луганської області. (Для порівняння, добою раніше на цьому напрямку було десять зіткнень).На Лиманському окупанти вчинили сім невдалих спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області.На Сіверському напрямку захисники відбили десять атак росіян у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське і Виїмка Донецької області.На Краматорському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборони в районі населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка та Андріївка. Успіху окупанти не мали.На Покровському захисники відбили 32 атаки в районі населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Соловйове, Новоолександрівка і прогрес, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.На Курахівському захисники продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Костянтинівка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону.На Времівському Росія зробила одну безуспішну спробу прорвати оборону в напрямку Старомайорського.На Придніпровському росіяни провели дев'ять марних атак на позиції захисників на лівобережжі Дніпра.

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