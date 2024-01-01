Захисники ліквідували ще 1330 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,



- танків ‒ 7622 (+11),



- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27),



- артилерійських систем – 12860 (+40),



- РСЗВ – 1077 (+0),



- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,



- літаків – 355 (+1) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),



- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),



- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,



- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,- танків ‒ 7622 (+11),- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27),- артилерійських систем – 12860 (+40),- РСЗВ – 1077 (+0),- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,- літаків – 355 (+1) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).Дані уточнюються.

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