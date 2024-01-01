Захисники ліквідували ще 1330 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1330 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,

- танків ‒ 7622 (+11),

- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27),

- артилерійських систем – 12860 (+40),

- РСЗВ – 1077 (+0),

- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,

- літаків – 355 (+1) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),

- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),

- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,

- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState
Сьогодні, 10:30
У росії будують фільтраційні табори для українців
Сьогодні, 10:10
Захисники ліквідували ще 1330 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, − Politico
Сьогодні, 09:20
Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 травня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС
Сьогодні, 10:50
Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState
Сьогодні, 10:30
У росії будують фільтраційні табори для українців У росії будують фільтраційні табори для українців
Сьогодні, 10:10
Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, − Politico Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, − Politico
Сьогодні, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС
Сьогодні, 10:50
 0
Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState
Сьогодні, 10:30
 0
У росії будують фільтраційні табори для українців
Сьогодні, 10:10
 0
Захисники ліквідували ще 1330 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, − Politico
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8