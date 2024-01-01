Захисники ліквідували ще 1330 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
Загалом росія вже втратила в Україні майже 498 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,
- танків ‒ 7622 (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27),
- артилерійських систем – 12860 (+40),
- РСЗВ – 1077 (+0),
- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків – 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,
- танків ‒ 7622 (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27),
- артилерійських систем – 12860 (+40),
- РСЗВ – 1077 (+0),
- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків – 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).
Дані уточнюються.
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