У росії будують фільтраційні табори для українців

У росії будують фільтраційні табори для українців
Росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих так званих піонерських таборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У спротиві зазначають, що такі фільтраційні табори – це розгортання швидкомонтажних модульних будиночків (швидше бараків), які вміщатимуть сотні "відвідувачів".

"Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні ЦНС додають, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів.

"Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", – зазначає спротив.

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Теги: Україна, росія, війна
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