У росії будують фільтраційні табори для українців

Росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих так званих піонерських таборів.Про це повідомляє Центр національного спротиву.У спротиві зазначають, що такі фільтраційні табори – це розгортання швидкомонтажних модульних будиночків (швидше бараків), які вміщатимуть сотні "відвідувачів"."Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій", - йдеться в повідомленні.У повідомленні ЦНС додають, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів."Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", – зазначає спротив.