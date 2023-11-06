У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС

У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС
Польща розглядає питання щодо можливого збиття російських ракет поблизу кордонів з Україною, але жодних рішень з цього приводу поки що не прийнято.

Про це розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

Він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського і голови МЗС Дмитра Кулеби про можливість задіяння польської ППО до збиття російських ракет над територією України.

“Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає”,- зазначив Вронський. Він додав, що українська сторона зверталася до польської з такою ініціативою.

Вронський розповів, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України, і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.

"Так, спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети", - пояснив речник МЗС.

При цьому він підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив він.

Як повідомлялося, президент Зеленський вважає, що деякі сусіди України, зокрема Польща, могли би збивати російські ракети на території західної України, зокрема - зі своїх літаків.

"Польські літаки піднімаються і не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Так. Чи це наступ? Напад країни НАТО? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може підірвати газосховище, з якого газ іде до натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають ракету, яка потенційно може прилетіти на голови цивільних громадян країни-члена НАТО. Вони їх захищають? Так. А збивати ракету, коли вона буде на території Польщі, вже може бути пізно", - сказав він в інтерв'ю Reuters.

Голова ЗС Кулеба заявив, що союзники Києва мають повне право збивати зі своєї території російські ракети, що пролітають над Україною.

Ексміністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич також нещодавно заявляв, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над територією України російські ракети. Але для цього необхідними є політичні рішення на рівні Альянсу. Він припустив, що такі рішення можуть бути прийняті на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вашингтоні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський має намір у червні відвідати заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії у Франції, а потім зустріч "Великої сімки" в Італії, де він проситиме партнерів збивати російські ракети над Україною, надавати більшу допомогу ЗСУ та заарештувати російські активи.

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Теги: Україна, росія, війна, ракети, Польша
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