У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС





Про це розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає



Він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського і голови МЗС Дмитра Кулеби про можливість задіяння польської ППО до збиття російських ракет над територією України.



“Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає”,- зазначив Вронський. Він додав, що українська сторона зверталася до польської з такою ініціативою.



Вронський розповів, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України, і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.



"Так, спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети", - пояснив речник МЗС.



При цьому він підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.



"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив він.



Як повідомлялося, президент Зеленський вважає, що деякі сусіди України, зокрема Польща, могли би збивати російські ракети на території західної України, зокрема - зі своїх літаків.



"Польські літаки піднімаються і не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Так. Чи це наступ? Напад країни НАТО? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може підірвати газосховище, з якого газ іде до натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають ракету, яка потенційно може прилетіти на голови цивільних громадян країни-члена НАТО. Вони їх захищають? Так. А збивати ракету, коли вона буде на території Польщі, вже може бути пізно", - сказав він в інтерв'ю Reuters.



Голова ЗС Кулеба заявив, що союзники Києва мають повне право збивати зі своєї території російські ракети, що пролітають над Україною.



Ексміністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич також нещодавно заявляв, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над територією України російські ракети. Але для цього необхідними є політичні рішення на рівні Альянсу. Він припустив, що такі рішення можуть бути прийняті на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вашингтоні.



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський має намір у червні відвідати заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії у Франції, а потім зустріч "Великої сімки" в Італії, де він проситиме партнерів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща розглядає питання щодо можливого збиття російських ракет поблизу кордонів з Україною, але жодних рішень з цього приводу поки що не прийнято.Про це розповів речник МЗС Польщі, передає Укрінформ Він прокоментував слова президента Україниі голови МЗС Дмитра Кулеби про можливість задіяння польської ППО до збиття російських ракет над територією України.“Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає”,- зазначив Вронський. Він додав, що українська сторона зверталася до польської з такою ініціативою.Вронський розповів, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України, і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку."Так, спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети", - пояснив речник МЗС.При цьому він підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну."Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив він.Як повідомлялося, президент Зеленський вважає, що деякі сусіди України, зокрема Польща, могли би збивати російські ракети на території західної України, зокрема - зі своїх літаків."Польські літаки піднімаються і не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Так. Чи це наступ? Напад країни НАТО? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може підірвати газосховище, з якого газ іде до натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають ракету, яка потенційно може прилетіти на голови цивільних громадян країни-члена НАТО. Вони їх захищають? Так. А збивати ракету, коли вона буде на території Польщі, вже може бути пізно", - сказав він в інтерв'ю Reuters.Голова ЗС Кулеба заявив, що союзники Києва мають повне право збивати зі своєї території російські ракети, що пролітають над Україною.Ексміністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питаньтакож нещодавно заявляв, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над територією України російські ракети. Але для цього необхідними є політичні рішення на рівні Альянсу. Він припустив, що такі рішення можуть бути прийняті на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вашингтоні.Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський має намір у червні відвідати заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії у Франції, а потім зустріч "Великої сімки" в Італії, де він проситиме партнерів збивати російські ракети над Україною , надавати більшу допомогу ЗСУ та заарештувати російські активи.

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